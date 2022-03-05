من «شبابيك» إلى «شديد الخطورة».. من هو الشاب الراحل إياد داود؟

توفي مساء اليوم السبت، الفنان الشاب إياد داود، إثر تعرضه لأزمة صحية ليفارق الحياة عن عمر ناهز الـ39 عامًا، تاركًا بصمته في عالم الفن.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان الشاب إياد داود

ميلاده ونشأته

ولد إياد داوود في ٣٠ مارس عام 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، درس التمثيل المسرحي، وتخرج في الجامعة الأمريكية.

مسيرته المهنية

بدأ الفنان إياد داود مسيرته الفنية والاعلامية من خلال برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، عبر قناة دريم، كما عمل مدرب تمثيل في شركة مروة جبريل.

أعماله الفنية

شارك في العديد من الأعمال المسرحية التي اقتربت من لـ 15 عمل مسرحي، بالاضافة إلي مشاركته في عدة أعمال تليفزيونية من أبرزها التي تركت بصمة في اذهان الجماهير وعلي سبيل المثال مسلسل "الداعية" الذي شارك فيه في رمضان 2013 الذي قدم فيه دور عبدالرحمن، و"الثمن"، و"فض اشتباك"، الذي قدم فيه دور خالد.

آخر مشاركاته الفنية

آخر أعماله التي شارك بها خلال أعمالة التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي تم طرحة على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونال إعجاب الجماهير.