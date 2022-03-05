الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تشغيل عربات درجة ثالثة مكيفة وتأخيرات القطارات 110 دقائق.. حصاد «النقل» اليوم

السكة الحديد
السكة الحديد

شهدت وزارة النقل، اليوم السبت، عددا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها وترصد “الدستور” أبرز تلك الفعاليات ومنها:
 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط، بالإضافة إلى محطتي إدفو وكوم أمبو.

وتنطلق أولى الرحلات على خط «القاهرة-أسوان» يوم 8 مارس الجاري قطار رقم 3006 الساعة 5:15، وقطار رقم 3007 من «أسوان-القاهرة» الساعة 4.15 يوم 9 مارس، على أن يتوالى تشغيل الرحلات على باقي الخطوط. 

وتسعى الهيئة إلى تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب، حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان 150 جنيهًا.

وأكدت الهيئة إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلى أبلكيشن وموقع الحجز، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير احتياجات الركاب من الأطعمة والمشروبات.
 

https://www.dostor.org/3733437

 

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول ٢٩٩٤١ طن بضائع عامة ومتنوعة و٢٧٩ شاحنة و١٨ سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول ١٠٩٦ طن بضائع عامة ومتنوعة ٤٥ شاحنة و١ ملاكي وتصدير ٢٨٢٠٠ طن فوسفات.  

كما شملت حركة الواردات تداول ٦٤٥ طن بضائع عامة ومتنوعة  ٢٣٤ شاحنة و١٧ ملاكي ومتواجد ١١ سفينة على أرصفة الموانئ، حيثاستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة ١٠٩ شاحنة و١٣ ملاكي والسفينة الحرية بحمولة ٥٣ شاحنة والسفينة NEW GALXY قادمة من جيوتي فارغة لشحن فوسفات والسفينة DA DAN XIA قادمة من جيوتي فارغة لشحن فوسفات وتم مغادرة والسفينة TRUE HARMONY بحمولة ٢٨٢٠٠ طن فوسفات تصدير إلى الهند.
 

https://www.dostor.org/3733579


 أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم السبت، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات  ١١٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

https://www.dostor.org/3733695

حصاد وزارة النقل اليوم مرة بتاريخ السكك الحديدية عربات ثالثة مكيفة وتأخيرات القطارات ١١٠ دقيقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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