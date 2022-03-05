«حماة وطن» يكرم أمانة شباب الجيزة علي هامش النسخة الثانية لصالونه الثقافي

عقدت الأمانة العامة بحزب "حماة وطن" فى محافظة الجيزة، اليوم السبت، حفلًا لتكريم عددٍ من الشخصيات الوطنية على هامش انطلاق أعمال الصالون الثقافي في نسخته الثانية.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات الحزب، وفى مقدمتهم النائب الدكتور نافع عبدالهادى أمين عام محافظة الجيزة، عضو مجلس النواب، وكيل أول لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، والمحاسب عصام نحمده الأمين المساعد للمحافظة، والمشرف على الأمانات النوعية بالمحافظة، والأديبة الشاعرة إيمان أحمد يوسف، أمينة لجنة الثقافة والفنون بالجيزة.

وكرم الصالون الثقافي عددًا من الشخصيات الوطنية الناجحة في إطار إعلان الرئيس السيسي لـ2022 عامًا للمجتمع المدني.

وقال الدكتور نافع عبدالهادى أمين عام محافظة الجيزة الذى افتتح الصالون الثقافى كلمة خاصة قال خلالها: "إنه سعيد بهذا الملتقى الثقافى الكبير الذى شهد حضورًا مكثفًا من شباب وشابات الجيزة ولمس خلال حضوره حالة من الوعى الثقافى والفنى، وأكد أنه يرغب دائمًا فى دعم الشباب المصرى".

وكرمت الأمانة أبوعيسى، أمين شباب الحزب بالجيزة، والذى قدم على مدار عام ونصف مجهودًا كبيرًا ساهم من خلاله فى خدمة شباب الجيزة، كما كُرم محمد سعودى أمين قسم البدرشين وسامى بدوى أمين قسم الحوامدية وحمادة فاروق أمين منشية القناطر والمهندس فوزى حسن أمين قسم أبوالنمرس بالجيزة.

ومن جانبه أكد "أبوعيسى" على اهتمام الدكتور نافع عبدالهادى والقيادة السياسية بالشباب والتوجه والاهتمام المستمر بمشاركتهم في مختلف الفعاليات والندوات والمشروعات القومية والتنموية والشبابية والحرص على لقاء الشباب من مختلف أقسام ومراكز وقري الجيزة والحوار معهم بصفة مستمرة على مائدة واحدة.