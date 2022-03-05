السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مارتيروس يترأس الاجتماع الدوري لكهنة كنائس شرق السكة الحديد

كنيسة
كنيسة

عقد اليوم الاجتماع الشهري لكهنة كنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، بحضور الأنبا مارتيروس الأسقف العام المشرف على القطاع، وذلك بالقاعة الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بمهمشة، والتي افتتحها نيافة الأنبا مارتيروس مؤخرًا.

ألقى الراهب القمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي على طلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، محاضرة خلال الاجتماع حملت عنوان "الإيمان والأعمال".

في السياق، بالأنشطة الرعوية بالكنيسة الأرثوذكسية صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي أمس في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخدامها ودفعة إعداد الخدام وذلك بمناسبة تخريج الدفعة ذاتها البالغ عددها ٤٩ خادمًا وخادمة بعد انتهائهم من فترة دراستهم في فصول إعداد الخدام.

كما صلى الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر وعقب صلاة الصلح، تمم نيافته صلوات سيامة كاهنين جديدين للخدمة في الإيبارشية وهما: الشماس محب سليمان كاهنًا عامًا على قرى ديرب نجم باسم القس أغسطينوس و الشماس إسحق رمزي كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية اللِبَّا مركز ديرب نجم، باسم القس ساويرس.

وتوجه الكاهنان الجديدان إلى دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. 

وتكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وتنظم الكنائس الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

الإجتماع الشهري كنائس قطاع شرق السكة الحديد الأنبا مارتيروس الأسقف العام كنيسة السيدة العذراء بمهمشة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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