السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهمين بسرقة سيارة من سائقها بالإكراه

المتهمين
المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، اليوم السبت، حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة من سائقها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، والشروع في قتله بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين؛ "ح.م"، "إ.ف ج"، "ن .م" عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، وأقرَّوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من أصحابها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، بغرض تفكيكها وبيعها قطعا والكسب غير المشروع والتربح منها.

كما أقر المتهمون بركوبهم السيارة مع المجني عليه بغرض توصيلهم لأحد المناطق، وبمنتصف الطريق قاموا بتهديده بالسلاح الأبيض لإيقاف السيارة والنزول منها، وعندما قاومهم قاموا بإصابته بإصابات خفيفة باستخدام السلاح الأبيض حتى ترك السيارة ولاذوا بها بالفرار.

وورد بلاغًا لقسم شرطة الخانكة من سائق يفيد بسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض على يد 3 أشخاص، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة، تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان السيارة المسروقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة سائق متهمين تشكيل سيارة قاضي المعارضات

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