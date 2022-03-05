غدا.. محاكمة متهم في أحداث عنف مركز كرداسة

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطره، غدا، إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف مركز كرداسة التي وقعت مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة بأحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمارة وطارق صلاح درة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأحالت النيابة العامة المتهم وآخرين للمحاكمة بعدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء وتنفيذ عمليات اغتيالات ضد ضباط الجيش والشرطة، لتمكين جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها في حكم البلاد بقوة السلاح وإراقة الدماء، عقب خلع المصريون لجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم في ثورة 30يونيو، وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين آنذاك.