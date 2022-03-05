السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمين صبري تتفرغ لفيلم «شغل عصابات» بعد أداء مناسك العمرة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

أثارت الفنانة ياسمين صبري ضجة كبيرة بأحدث ظهور لها من أمام الكعبة المشرفة، أثناء تأديتها مناسك العمرة، بدون ماكياج وبعباءة سوداء، ومن المفترض أن تتفرغ ياسمين صبري لفيلم شغل عصابات بعد أداءها مناسك العمرة، وأصبحت ياسمين حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلها تتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل.

ياسمين صبري تتفرغ لفيلم شغل عصابات 

تخوض الفنانة ياسمين صبري أولى بطولاتها المطلقة في السينما من خلال فيلم «شغل عصابات» الذي تبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث تتفرغ له بعدما انتهت من أداء مناسك العمرة، ويتولى كتابته المؤلف أيمن وتار الذي بدأ في كتابة السيناريو خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يكون الفيلم «كوميدي لايت» في إطار اجتماعي.

جدير بالذكر أن  آخر أعمال ياسمين صبرى فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.

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ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة بدون ماكياج

وفاجئت ياسمين صبري جمهورها أمس، بمشاركة صورة لها أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها مناسك العمرة، بدون ماكياج احترامًا للحرم المكي، وأرفقت مع الصورة دعاء قائلة: اللهم اني اسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في، واسألك من الأخلاق أطيبها.

وسرعان ما تفاعل معها الجمهور والتابعين الذين حرصوا على كتابة تعليقات لها متمنين لها عمرة مقبولة، ولا تعد هذه الزيارة لياسمين صبري الأولى للحرم المكي، حيث حرصت في وقت سابق على تأدية مناسك العمرة عدة مرات.

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