السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز أنشطة «التضامن» اليوم.. إنشاء 1000 مدرسة والتوسع فى الحضانات

نيفين القباج
نيفين القباج

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، عددًا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:- 

«التضامن» توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ 1000 مدرسة مجتمع ضمن «حياة كريمة»

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على ضرورة التركيز على قطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتقدم والارتقاء في أي مجتمع، مشددة على اهتمام رئيس الجمهورية بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، لافتة إلى أن الدولة لا تقوم على الحكومة فقط، بل على المؤسسات والمجتمع المدني بكل ما تحتوي من نضج في العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التي نخدمها، وهذا ما عهدناه دائمًا من المؤسسات المجتمعية.

https://www.dostor.org/3733356

 

«التضامن»: نعمل على زيادة الحضانات لاستيعاب الفئة العمرية حتى 4 سنوات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأطفال من سن يوم وحتى ٤ سنوات يصل إلى حوالي  ١.٥ مليون طفل، لذلك نعمل على زيادة الحضانات لهذه الفئة العمرية.

وأضافت خلال ورشة عمل لمراجعة دليل إدارة البرنامج المصري STEM للطفولة المبكرة بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، والدكتور طارق شوقي وزيرة التعليم، أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا فى هذا البرنامج، حيث يمتلك عددًا كبيرًا من الحضانات، لذاك نفتح المجال أمامه لمزيد من الشراكات، هذا بجانب التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

https://www.dostor.org/3733617


«التضامن» تنشر عددًا من الإرشادات بمناسبة اليوم العالمى للسمع
نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، عددًا من الإرشادات بمناسبة اليوم العالمي للسمع.

https://www.dostor.org/3733768


التأمينات تستأنف صرف معاشات مارس غدًا

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استئناف صرف معاشات شهر مارس 2022، غدًا الأحد، لمن تخلف عن الصرف عبر ماكينات الصراف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

https://www.dostor.org/3733786

الحكومة وزيرة التضامن المعاشات وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التربية والتعليم

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وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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