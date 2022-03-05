استقبال حافل لمبادرة «حياة كريمة» الثقافية من طلاب البحيرة

تستمر وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة" من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش بقرى "حياة كريمة" بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي تقدمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحيرة، وتستمر حتى 10 مارس الجاري.

وفي الأسبوع الثاني من المبادرة، أقيمت عدة فعاليات بمدرسة مارون الابتدائية المشتركة بقرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار، تضمنت مجموعة من الورش الفنية، وهي: حلى، عجائن السيراميك، كورشيه، بالإضافة لورشة طرق على النحاس، تعليم أساسيات الرسم، بامبو، رسم علم مصر على وجه الأطفال.

كما أقيمت محاضرة ألقتها نيفين عادل إبراهيم، مدير وحدة التدريب بإدارة كفر الدوار التعليمية، حيث أشارت إلى السلوكيات والمظهر العام للفتيات، وأهمية الصداقة بينهن، وكيفية اختيار الصديقات، كما تطرقت للنظافة الشخصية وأهميتها في سلوك الفتيات ومظهرهن، بجانب إقامة ورشة حكي عن كليم الله سيدنا موسى عليه السلام، والدروس المستفادة من حياته، مواقفه، وأعماله، أقامها وائل الشبكي مدير قصر وادي النطرون، تلاها تنظيم مسابقة في المعلومات الدينية بين تلاميذ المدرسة.

واختتمت الفعاليات بفقرة تحريك لعرائس الماريونيت من الفنانين محمد صلاح وإسلام عبدالله، تفاعل معها تلاميذ المدرسة، كما قدمت فرقة البحيرة للفنون الشعبية عرضًا فنيًا تضمن رقصات البدوية، العصا، بلدي، بالإضافة لعرض التنورة.