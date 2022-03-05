السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور الضبعة

ارشيفية
ارشيفية

أُصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور الضبعة، قبل مدخل طريق البرقان بنحو 2 كم، وجارِ نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، عن طريق سيارات الإسعاف.

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة الإقليمي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، فتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، من أقرب نقاط تمركز على الطريق، إلى مكان البلاغ، وجارِ إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما انتقال عناصر الشرطة لمكان الحادث، لإجراء المعاينات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

كما تم إخطار غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمطروح، بالحادث وعدد المصابين، لاتخاذ اللازم نحو رفع حالة الاستعداد بمستشفى العلمين النموذجي التي ستستقبل المصابين، وتوفير التجهيزات اللازمة، وتواجد الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ، لإسعاف وعلاج المصابين.

محور الضبعة مستشفى العلمين سيارات الإسعاف مرفق الإسعاف

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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