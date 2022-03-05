عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. وزير الرياضة يجتمع مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لمتابعة استعداداته لمباراتى السنغال

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، اجتماعاً مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم و أعضاء الجهاز الفنى المعاون له، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

اطمأن وزير الرياضة على كافة استعدادات الجهاز الفنى بشأن مباراتي المنتخب الوطنى أمام المنتخب السنغالي ضمن المرحلة النهائية للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بقطر٢٠٢٢م، ومتابعة الجهاز لأحوال لاعبى المنتخب المقرر ضمهم للمعسكر التدريبي المقبل، ومناقشة كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة استعداداً لمباراتى السنغال.

أكد الدكتور أشرف صبحى على التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم لتهيئة الأجواء المطلوبة، وخلق حالة كبيرة من التركيز داخل معسكر المنتخب استعداداً لمباراتى السنغال، مشيراً إلى مساندة جموع الشعب المصري للاعبى المنتخب والجهاز الفنى لتحقيق الفوز فى مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً ، والتأهل إلى منافسات مونديال العالم.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور أشرف صبحى مع جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم حيث ناقش معه الترتيبات المتعلقة باستضافة استاد القاهرة لمباراة المنتخب أمام السنغال، والحضور الجماهيرى المكثف بالمباراة، والجدول الزمنى المحدد لتدريبات المنتخب ضمن معسكره المحدد الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفنى ، وتوفير كل متطلبات الجهاز .

وتقام مباراة المنتخب أمام منتخب السنغال في ذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم يوم الجمعة الموافق ٢٥ مارس الجارى بإستاد القاهرة الدولى، بينما تقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم الثلاثاء ٢٩ مارس بملعب ديامناديو بالعاصمة السنغالية "داكار".