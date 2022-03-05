السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد كورونا في قنا.. غدًا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه بدءً من غد الأحد، سيتم إطلاق حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار "تطعيمك مسؤوليتنا.. حمايتك مسؤوليتنا"، والتي تستمر حتى الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه الحملة ستساهم في تنفيذ أكبر منظومة تطعيم لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته، وخاصةً في ظل تسخير كافة الإمكانيات للوصول بهذه الحملة لأهدافها المرجوة لتأمين المجتمع القنائي من زيادة معدلات الإصابات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مديرية الصحة والسكان أعدت خطة تضمن وصول اللقاح إلي جميع المواطنين في جميع مراكز المحافظة من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة بالقري والنجوع.

من جانبه، أوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن حملة "طرق الأبواب" تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لاستهداف أكبر عدد من المواطنين والوصول إليهم في منازلهم، من جميع الفئات العمرية فوق سن 12 عامًا، كما تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب، مطمئنًا الجميع بأنه لا توجد أي موانع للتطعيم والحصول على اللقاح والذي سيكون مجانيًا وآمنًا تمامًا.

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