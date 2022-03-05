السجن المشدد للمتهمين بقتل شاب بسبب خلافات على تحطيم سيارة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة بالسجن 10 سنوات لكل من "ي.أ.ع " و"أ.ح.أ" و"أ.ر.م"، ومعاقبة بالسجن 7 سنوات لكل من "إ.م.ال" و"ف.م.خ"، بعد اتهامهم بقتل بقتل المجني علية "ف.م.ف" بسبب خلافات علي تحطيم سيارة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار عبد السلام نبيه، وسكرتير الجنايات إيهاب بديع.

وترجع أحداث القضية رقم 22713 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل بوجود مشاجرة وقيام المتهمين وبحوزتهم سلاح أبيض وطعن المجني علية بأحد شوارع دائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، قيام كل من "ي.أ.ع" كهربائي، و"أ.ي.أ "، طالب، و"أ.ر م"، وعامل دراي كلين، و" إ.م.ال"، عاطل، و"ف.م.خ" عاطل وحيازة المتهم الأول سلاح أبيض مطوة "قرن غزال" سدد له طعنه نافذة في القلب وتعدي علية المتهم الثاني بطعنه أخرى في الوجه وحاز باقي المتهمين أسلحة بيضاء بمسرح الجريمة حتى سقط المجني عليه غارقا في دمائه.

وتبين من التحقيقات أنه على آثر خلاف بين المتهمين وبين والد المجني عليه لقيامه بتحرير محضر شرطة ضد المتهمين قبل الواقعة لتحطيم المتهمين سيارته وعند ذهاب المجني عليه في اليوم التالي للبحث عن عمل شاهده المتهمين فقاموا بالتعدي علية وطعنوه بالأسلحة البيضاء، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.