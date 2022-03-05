السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب ووالده لتعديهما بالضرب على جارتهما في الشرقية

حبس
حبس

قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية، حبس شاب ووالده لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالاعتداء بالضرب على جارتهما -سيدة مُسنة- في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بشأن ما تبلغ لمأمور مركز شرطة أبو حماد من أسرة سيدة مُسنة في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، يتهمون فيه جيرانهم بالتعدي على السيدة بالضرب.

وتبين صحة الواقعة والاتهام، فيما جرى ضبط المتهمين -الشاب ووالده- وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة أبو حماد أصدرت قرارها بحبس المتهمين الاثنين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة القريبة من منزل السيدة المجني عليها لحظة تعدِ الشاب عليها بالضرب أمام منزل أسرتها، فيما انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليثير موجة من التعاطف تجاه السيدة والاستنكار لفعلة الشاب وتعديه بالضرب على سيدة كبيرة في السن وضربها ضربًا مُبرحًا كما جاء بالمقطع التسجيلي للحظة التعدي على السيدة المجني عليها أمام مسكن أسرتها في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد في محافظة الشرقية.

نيابة أبو حماد محافظة الشرقية حبس شاب ووالده مديرية أمن الشرقية

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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حبس شاب ووالده لتعديهما بالضرب على جارتهما في الشرقية

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