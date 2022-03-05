السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بإمبابة دون إصابات

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق شقة سكنية شارع الوحدة شمال محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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