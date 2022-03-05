الدفاع البريطانية: مدن خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول لا تزال فى قبضة الأوكرانيين

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، وفقًا لأحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن الوضع في أوكرانيا، بأن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول "لا تزال في قبضة الأوكرانيين"، مشيرة إلى انخفاض معدل الضربات الجوية والعسكرية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت أنه من المرجح أنه تم تطويق هذه المدن، بالإضافة إلى مدينة "سومي"، من جانب القوات الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المحتمل أن القوات الروسية تتقدم في مدينة "ميكولايف" الساحلية الواقعة جنوبي أوكرانيا، موضحة أن هناك احتمالًا واقعيًا أن تحاول بعض القوات الالتفاف حول المدينة لإعطاء الأولوية للتقدم باتجاه مدينة "أوديسا"؛ المطلة على البحر الأسود.

أعلنت قوات الدفاع الإقليمي في «دونيتسك»، اليوم، عن أن القوات الأوكرانية قامت بالاستيلاء على بعض المركبات من قاعدة ممثلي الأمم المتحدة في مدينة كراماتورسك.

وجاء في بيان قوات الدفاع الإقليمي على"تليجرام"، أن القوميين الأوكرانيين قاموا باختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركيف، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، عن أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة روسية من طراز "​سوخوي​ 30" في منطقة إربين شمال غرب ​كييف​.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن «تدمير 49 طائرة أوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و606 دبابات وعربات مدرعة و67 منظومة متعددة لإطلاق الصواريخ».

وأضافت أنه تم تدمير 1612 موقعًا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مشددة على أن القوات الروسية تتخذ إجراءات لضمان سلامة السكان المدنيين في أوكرانيا.

فيما أعلن رئيس بلدية خيرسون الأوكرانية، إيجور كوليخاييف، عن دخول القوات الروسية إلى شوارع المدينة، وأنها شقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.