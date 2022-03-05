«مش بسيب حقي».. القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة وطليق منة عرفة

تصدرت الفنانة بدرية طلبة تريند جوجل بعد استضافتها في برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي، والذي وجهت فيه الهجوم على طليق الفنانة منة عرفة.

"بداية الأزمة"

القصة بدأت عندما قام محمود المهدي بالهجوم على الوسط الفني، ليرد الفنان أشرف زكي واصفا إياه بالنكرة، ولم تهدأ التصريحات وقال المهدي إنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يحاول تشويه صورته.

"بدرية طلبة تعلق"

لتخرج الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتكتب:"عايز تشتهر؟ إطلع اشتم فنان، عايز شهرة أكتر؟ اشتم الوسط الفني، عايز شهرة أكتر وأكتر؟ لايڤات كتير واشتم. بتشتغل إيه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي، متجوز مين؟ ممثلة. طب بعد اللايفات والشتيمة اتشهرت؟ لا طب عملت إيه؟ طلقت مراتي الممثلة! بجد ولا زي كل مرة؟".

"تصريحات"

وخلال استضافة بدرية طلبة في برنامج أسرار النجوم واصلت الهجوم على طليق منه عرفة، قائلة:" الفنانين لا يردون على هجوم بعض الأشخاص، لكن أنا لا أسكت بل أرد حتى لا يقال عني أنني خائفة من أحد، لا أعرف ما يزعجه لم يتحدث عنه شخص أو عن زوجته، إذا يرى أن هناك شيئا خاطيئا يذهب إلى نقابة المهن التمثيلية ويوضح ما يزعجه".

واضافت:"أنا لا أريد أن أذكر اسمه لأننا أعطيناه أكثر من حجمه، لكن أنا لن أترك حقي، إنت وقعت مع واحدة بتتفنن إنها تاخد حقها".

" لم يذكره أحد"

وأشارت إلى أنها لا تعلم ما يزعجه من الفنانين خاصة أنه لم يذكره أحد أو يهاجمه من قبل.

وتابعت:" أنا لا أدافع عن أي شخص، وحتى وإذا دافعت هذا حقي، أنا كنت خارج مصر منذ شهرين وهناك من تطاول علي وأخذت حقي وبالقانون، الأزمة أن هناك بعض الممثلين لا يجدون عملاً ويظنون أن نقيب الممثلين السبب، هو لا دخل له لن يمنع أحد من العمل".

وكان قد اعلن محمود المهدى زوج الممثلة منة عرفة انفصالهما للمرة الثانية، وذلك عبر خاصية الاستورى عبر تطبيق إنستجرام، وكتب محمود المهدى قائلا: "تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى"، ثم كتب استورى أخرى قال فيها: "ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله".