السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعلان موعد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2020

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية

أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعة ٢٠٢٠ والتي تجرى بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تبدأ من يوم السبت الموافق ١٢/ ٣/ ٢٠٢٢ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتؤكد النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة والتي تتضمن الآتي:

-الحضور قبل الموعد المحدد لكل متقدم بساعة على الأقل والمعلن على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

-الدخول من بوابة رقم (٢) بأصل بطاقة الرقم القومي. 

-عدم حمل الهاتف المحمول خلال إجراء المقابلة الشخصية.

-الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتي تشمل ارتداء الكمامة وواقي الوجه ومراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي.

رابط موقع النيابة الإدارية للاستعلام عن موعد المقابلات لدفعة ٢٠٢٠.

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com//Incident/InterviewDate

 

رابط موقع مجمع نيابات القاهرة الجديدة على تطبيق (Google map)

 

 

https://goo.gl/maps/MZf9GMmnnexvzCUT6

النيابة الإدارية المقابلات الشخصية معاون نيابة ادارىة خريجي وخريجات كليات الحقوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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