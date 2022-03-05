تحرير 3173 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في تحرير (3173) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك خلال الحملات المكبرة على مدار 24 ساعة في كافة المحافظات.

ويحتوي الملصق الإلكتروني على شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استكمال الحملات.