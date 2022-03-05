ضبط 2333 مخالفة عدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات البخارية

نجحت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في ضبط 2333 مخالفة لقائدى الدراجات البخارية لعدم ارتداء الخوذة، وذلك خلال الحملات المكبرة على مدار 24 ساعة في كافة المحافظات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الحملات.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة للحفاظ على سلامة السائق والآخرين، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.