السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2333 مخالفة عدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات البخارية

حملات مرورية
حملات مرورية

نجحت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في ضبط 2333 مخالفة لقائدى الدراجات البخارية لعدم ارتداء الخوذة، وذلك خلال الحملات المكبرة على مدار 24 ساعة في كافة المحافظات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الحملات. 

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة للحفاظ على سلامة السائق والآخرين، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

 

 

وزارة الداخلية قائدى الدراجات النارية ل عدم إرتداء الخوذة ارتداء الخوذة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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ضبط 2333 مخالفة عدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات البخارية

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