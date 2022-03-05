الصين تعلن معارضتها بشدة لأى تدخل خارجى بشأن تايوان

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم السبت، إن الحكومة تعارض بشدة أي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان أو أي تدخل خارجي.

و قال في تقرير عمل بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني: "سنعزز النمو السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان، وإعادة توحيد الصين".

وفي سياق متصل، أعلنت الصين خلال اجتماعها السنوي أنه من المقرر أن تزيد الصين ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,1 بالمئة هذا العام، وفق ما أعلنت عنه وزارة المال، السبت، وسط توتر عالمي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذه النسبة (+7,1%) مرتفعة قليلًا عن الزيادة في العام الماضي، والتي بلغت 6,8%، ولدى الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، تجنبت الصين الإدلاء بأي تصريحات حول الحرب في أوكرانيا، في مؤتمر صحفي سنوي، قبل المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، ولم يتم ذكر الغزو الروسي لأوكرانيا في المؤتمر الصحفي، وفقًا لمصادر محلية.

وتناول المتحدث، تشانج يه سوين، عدة قضايا بما فيها استراتيجية الصين لصفر كوفيد، وإيصال اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا لمختلف أنحاء العالم، كما تحدث أيضًا عن العلاقات مع الولايات المتحدة، التي قال إنه يتعين أن تستند إلى "احترام متبادل"، محذرًا من تقويض الثقة والتعاون المتبادل.

وبدلًا من الحديث عن الحرب في أوكرانيا، رد المتحدث عن تساؤل من صحفي روسي حول التوترات الحالية بين الصين وليتوانيا، وقال إن بكين خفضت مستوى علاقاتها مع الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق، بعد أن سمحت لتايوان بإقامة مكتب تمثيلي، تحت اسمها، في عاصمتها فيلنيوس.

وأضاف: تقع المسئولية عن المشكلات مع تلك العلاقات بشكل كامل "على عاتق ليتوانيا"، وتبدأ الجلسة البرلمانية السنوية لهذا العام غدًا السبت وتستمر حتى 11 مارس، ومن المقرر الإعلان خلال الجلسة عن أهداف جديدة للنمو وميزانية عسكرية للصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.