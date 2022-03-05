السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: روسيا تسعى لتحقيق ضمانات لأمنها لا لتقسيم أوكرانيا

الكرملين
الكرملين

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تهدف بعمليتها العسكرية إلى تقسيم أوكرانيا، وتسعى فقط لتحقيق ضمانات لأمنها.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "تاس"، أن "روسيا تنتظر الجولة الثالثة من المفاوضات مع السلطات الأوكرانية، وتأمل في أن تستمع كييف لمطالبها".

وتستعد "كييف" لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو يومي غد أو بعد غد، وفق ما أفاد أحد ممثلي كييف.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك: "قد تعقد الجولة الثالثة غدًا السبت أو بعد غد.. نحن على تواصل مستمر".

و على صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عن أن الاقتصاد الروسي يمر بمرحلة صعبة لكنه سيتجاوزها، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، متابعة:" لدينا القدرة على تجاوز العقوبات وسنرد عليها".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن موسكو مستعدة لمناقشة رغبة الرئيس الأوكراني في الحصول على ضمانات أمنية.

وأوضح "لافروف"، أن هدف موسكو هو نزع سلاح أوكرانيا، لكن يجب أن يقرر الأوكرانيون مصير زعمائهم، على حد قوله.

من جانب آخر، أعلن الوفد الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد قبل نهاية اليوم الحالي.

وستعقد الجولة الثانية من المشاورات في منطقة بيلوفيجينسكايا بوشتشينا في منطقة بريست في بيلاروس، وفقًا لروسيا اليوم.

كما غادر الوفد الروسي بالفعل متوجهًا إلى مكان الاجتماع لإجراء محادثات مع الممثلين الأوكرانيين.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 22 ضابطًا في بيلاروسيا على خلفية الهجوم على أوكرانيا، بحسب ما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل.

وبحسب اللائحة الرسمية للعقوبات، فقد أدرجت أسماء 6 جنرالات و16 ضابطًا برتبة كولونيل، في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لأن "بيلاروس تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها الهجوم من أراضيها".

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وائل لطفي

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