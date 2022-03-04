الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النتائج الأولية عقب فرز أصوات مهندسي مطروح لاختيار النقيب العام والأعضاء

المستشار أحمد عبدالستار
المستشار أحمد عبدالستار

انتهت اللجنة العامة المشرفة على المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة مطروح، من فرز أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات اليوم لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوا برئاسة المستشار  أحمد عبد الستار رئيس اللجنة  العامة المشرفة على الانتخابات والمستشار مصطفى محمد البراوي رئيس اللجنة الفرعية.

وقال المستشار  أحمد عبدالستار رئيس اللجنة  العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن إجمالي مهندسي مطروح  المقيدين في الكشوفات 861 مهندسا حيث شارك في الانتخابات لاختيار النقيب والأعضاء المكملين 148 مهندسا.  

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة للمرشحين على مقعد النقيب العام 141 صوتا و7 أصوات باطلة، مشيرا إلى أن بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة للمرشحين على مقاعد الأعضاء المكملين 135 صوتا و13 صوتا باطلا مؤكدا  أنه  سيتم إعلان النتيجة النهائية عقب انتهاء اللجنة الرئيسية من اعمال الرصد والتجميع.

 

نقابة المهندسين المرحلة الثانية مرسى مطروح رئيس اللجنة العامة النقيب العام الأعضاء المكملين

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وائل لطفي

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