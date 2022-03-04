جهاز بدر: تحرير 19 محضرًا لوحدات سكنية مخالفة

قال المهندس عمار مندور رئيس مدينة بدر، إن صندوق الإسكان الاجتماعي حدد المخالفات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف الشروط الموضوعية من الصندوق حيث تبدأ بالغرامات ثم بسحب الوحدة السكنية عند تكرار الواقعة وتغير النشاط الوحدة السكنية يتم دفع غرامة ماليه تصل إلى 100 ألف جنيه والسجن لمدة عام

وأوضح عمار مندور أن وضع صندوق الإسكان الاجتماعي حملات مفاجئة الضبطية القضائية بجميع المدن الجديدة ليتم تنفيذها من خلال رؤساء الجهاز وبعض الجهات المعنية التابعة للصندوق للاسكان الاجتماعي وذلك بعدم التهاون مع المخالفين والذي تم تغير نشاط الوحدة من أساسي سكاني الي وحدات تجارية.

وفي نفس السياق أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تكليف لجنة الضبطية القضائية بالتعاون وشرطة التعمير بشن حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة التي تم بيعها أو الإيجار أو تغيير النشاط بمنطقة مركز المدينة بعمارات المخابرات، وتأتي الحملة بصفة مستمرة وفقا لتوجيهات الجهات المعنية بالدولة وزير الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وحرص الجهاز للحفاظ على النسق الحضاري والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز ، أسفرت عن تحرير 19 محضرًا لوحدات سكنية مخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2018.

وناشد المهندس عمار مندور رئيس جهاز بدر قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.