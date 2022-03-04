أجراس دير مارجرجس تدق لاستقبال ثاني فعاليات أسبوع الصلاة لأجل الوحدة

دقت أجراس دير مارجرجس الروماني للروم الأرثوذكس لتعلن بدء صلوات ثاني أيام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر سنويًا بمشاركة الخمس طوائف مسيحية.

يهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمسة طوائف.

وفي سياق متصل، تشارك الكنيسة الكاثوليكية بمصر في ثاني أيام فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.

وكان قد مثل الكنيسة الكاثوليكية في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في الحضور، المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك، بعزبة النخل، ورئيس لجنة خدمة الرعايا (الكهنة والقسوس) بمجلس كنائس مصر، ويمثل الأب يوحنا سعد، وعصام عياد الكنيسة الكاثوليكية في الإعداد لأسبوع الصلاة من أجل الوحدة.

كما شارك أيضًا في الأب دمسكينوس الأزرعي، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وممثلي الطوائف المسيحية بمصر، علمًا بأن أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين يقام في الفترة من الثالث، وحتى الثاني عشر من مارس الجاري.

يذكر أنه تم إعلان تأسيس مجلس كنائس مصر فى 18 فبراير عام 2013 بحضور رؤساء وممثلى الكنائس المصرية، حيث يضم المجلس العائلات والكنائس الخمس وهم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وبطريركها الحالى قداسة البابا تواضروس الثاني، والطائفة الإنجيلية ورئيسها الحالى القس الدكتور أندريه زكى، والكنيسة الكاثوليكية، وبطريركها الحالى الأنبا إبراهيم إسحق، وكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وبطريركها الحالى قداسة البابا ثيودورس الثانى، والكنيسة الأسقفية، ورئيسها الحالى المطران الدكتور سامى فوزى