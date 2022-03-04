«الكتب خان» ضمن القائمة القصيرة لجائزة التفوق الدولية بمعرض لندن

أُعلنت، قبل قليل، في لندن، القوائم القصيرة لجوائز التفوق الدولية والمقدمة من معرض لندن الدولي للكتاب دورة ٢٠٢٢، وجاءت دار النشر المصرية "الكتب خان" ضمن القائمة القصيرة 2022 في مجال الترجمة، بالإضافة إلى ناشرين من بلجيكا وإسبانيا، وسيتم الإعلان عن الفائز قبل نهاية مارس الجاري.

وجاء في بيان الجائزة: تكرم جوائز التميز الدولية إنجاز النشر عبر ثماني فئات، وتدافع عن تلك المنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم الذين يظهرون الشغف والإبداع والبراعة، وتم اختيار القائمة القصيرة لكل فئة جائزة من قبل لجنة تحكيم تتألف من خبراء في هذا القطاع.

تضم القوائم المختصرة لهذا العام 17 دولة مختلفة، مع وضع اليونان في القائمة القصيرة لأول مرة، وتتصدر إسبانيا المجموعة، حيث ظهرت في ثلاث فئات، في حين تلتها الولايات المتحدة ومصر وفرنسا في الترتيب بترشيحين لكل منهما.

وتتنافس Audio (الولايات المتحدة الأمريكية) و Saga Egmont (الدنمارك) ضد Penguin Random House (الولايات المتحدة الأمريكية)، التي حصلت على الجائزة في عامها الافتتاحي في عام 2018.

وفي الوقت نفسه، تتكون القائمة القصيرة لجائزة مبادرة الترجمة الأدبية من Al Kotob Khan (مصر)، Europe Comics (بلجيكا)، ومعهد Ramon Llull (إسبانيا).

أما عن جائزة مصادر التعلم التربوي (وهي فئة جديدة أخرى لهذا العام) ستُمنح إما لـ Caramel Tree (كندا) أو Editions Animées (فرنسا) أو Hamilton House Publishers (اليونان)، في حين أن القائمة المختصرة لجائزة Rights Professional هي Anna Soler-Pont (إسبانيا) وفاطمة عباس (مصر) وغراي تان (تايوان).

وأخيرًا، تضم القائمة المختصرة لجائزة Inclusivity in Publishing ومقرها المملكة المتحدة Knights Of و Bloomsbury وSaqi Books ، وجميعهم يدافعون عن التنوع والشمول في أعمالهم.

يذكر أن معرض لندن للكتاب هو واحد من أكبر أسواق الكتب العالمية الخاصة بالتفاوض على الكتب، بشكل خاص في مجال حقوق النشر، وتوزيع المحتوى وحركة البيع، ويشارك في المعرض نحو 60 دولة رسميًا، وذلك للتفاوض على حقوق بيع الكتب وتوزيع المحتوى الخاص بالتلفزيون والقنوات الرقمية والمحتوى المسموع والسينما.

ويوجد بالمعرض العديد من أنواع الكتب، مثل الكتب الثقافية والسياسية والدينية والعلمية والاجتماعية والرياضية، بالإضافة إلى كتب الأطفال.