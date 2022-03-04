الشرقية تستجيب لـ164 شكوى من المواطنين فبراير الماضى

استقبل مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، خلال شهر فبراير الماضي، 178 شكوى تم الرد على 164 شكوى منها بنسبة 92٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها.

وفى سياق متصل، أثنى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الجهود التى يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والإستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، والعمل على حلها.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية إحتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

كما شدد محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أى مواطن لديوان عام المحافظة دون إرتداء الكمامة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وفى نفس الإطار، أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر فبراير الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

وكلف محافظ الشرقية، شعبان أبوالفتوح رئيس حي أول الزقازيق، بسرعة الاستجابة لاستغاثة أهالي حي أول الزقازيق، والتى يستغيثون فيها من تهالك عدد من أعمدة الإنارة لإصابتها بالصدأ وسقوط بعض منها على فترات مما يهدد حياة المارة.

وعلى الفور، قام رئيس حي أول بتشكيل لجنة برئاسة كل من رؤساء أقسام (المشروعات ـ الإنارة ـ المتابعة الميدانية ـ التفتيش المالي والإداري)؛ لمراجعة وصيانة جميع أعمدة الإنارة بدلاً من الأعمدة المتهالكة وتم زراعة أعمدة جديدة محل القديمة.