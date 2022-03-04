ينطلق 27 مارس.. تفاصيل مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث من المقرر أن تنطلق على مدار يومى 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة، والتى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وترصد "الدستور" أبرز تفاصيل مؤتمر "مصر تستطيع".

- من المقرر أن تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

- "مصر تستطيع بالصناعة" يتم إطلاقه تزامنا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة.

- ستشارك في جلسات وفعاليات "مصر تستطيع بالصناعة"، جمعية رجال الأعمال المصريين.

- تستهدف جلسات "مصر تستطيع 6"، توطين عدد من الصناعات، أبرزها صناعة السيارات وصناعة الأدوية.

- من المقرر أن تشهد النسخة السادسة من مؤتمر "مصر تستطيع"، مشاركة ممثلي ومديري الشركات العالمية، بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة.

- يستهدف "مصر تستطيع بالصناعة"، إطلاق صناعات مستدامة قادرة على المنافسة، ومعتمدة أيضا على التكنولوجيا المتطورة النظيفة والخضراء.

- من المقرر أن تناقش نسخة مؤتمر "مصر تستطيع 6" عدد من المحاور التى تدور فى مجال الصناعة.

- يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، فى مجال الصناعة، ضمن جلسات "مصر تستطيع بالصناعة".

من المقرر أن تشهد جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" 8 جلسات هم كالآتي:

1- الجلسة الافتتاحية وهي الجلسة الأولى: تستعرض الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

2- الجلسة الثانية: تناقش الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ cop 27.

3- الجلسة الثالثة: تناقش هذه الجلسة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، وسبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية.

4- الجلسة الرابعة: تستعرض الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلي في الصناعات التكنولوجية.

5- الجلسة الخامسة: تناقش هذه الجلسة، صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

6- الجلسة السادسة: تستعرض صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

7- تتضمن الجلسة السابعة: مناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.

8- الجلسة الثامنة تستعرض الجلسة الأخيرة، محور الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبراء مصر بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.