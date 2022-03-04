مباحث التموين تضبط 1326 قضية

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1326 قضية تموينية متنوعة أبرزها "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية".

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة كل أشكال الجريمة، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.