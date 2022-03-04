شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة تضبط 151 قضية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط 151 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة كافة أشكال الجريمة، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.