الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيس الأوبرا يشيد بأول حفل لـ«نغم يمني على ضفاف النيل»

الدكتور مجدي صابر
الدكتور مجدي صابر

أكد الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية  أن "نغم يمني على ضفاف النيل" هو أول حفل يمني من نوعه يُقام في دار الأوبرا المصرية، ويقدم الألوان الموسيقية اليمنية في قالب اوركسترالي.

وصرح الدكتور مجدي صابر، لبرنامج "نغم يمني" الذي يعرض على التلفزيون اليمني بأنه تجربة  الحفل هائلة وممتازة وتسليط الضوء على الفلكلور الغنائي والموسيقي اليمنية.

وأشار رئيس دار الأوبرا أن تقديم السيمفونيات التراثية يثبت أن اليمن يمتلك الكثير من الموهوبين، والقادرين على تقديم سيمفونيات بمستوى لا يقل عن الأوروبيين الذين يقدمون هذا اللون من الموسيقى.

كما أضاف أن المقطوعات سوف تضيف "إلى الموسيقى الشرقية إضافة سيمفونية عربية قومية يمنية".

يُذكر أن حفل "نغم يمني على ضفاف النيل" يُقام بدار الأوبرا المصرية في العاشر من مارس الجاري، تقدمه وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية و مؤسسة حضرموت للثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

ويُعتبر هذا الحفل الثاني للمشروع الذي يديره المؤلف الموسيقي محمد القحوم، بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول في ماليزيا في العام 2019.

ويهدف مشروع "السيمفونيات التراثية" إلى تعزيز ونشر الموروث الغنائي والموسيقي الشعبي، ودمجه بالموسيقى الأوركسترالية، وتعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات، وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والفنية. 

وبحسب بيان صادر عن إدارة المشروع مؤخرًا، فإن التحضيرات النهائية  للحفل تجري منذ فبراير الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أشهر من التحضير في أكثر من بلد.

ضيف وزارة الثقافة مؤسسة دار الأوبرا المصرية اوبر الثقافة المصرية الأوبرا المصرية فلكلور مجدي صابر

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