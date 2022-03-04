بوريل: الاتحاد الأوروبى يدرس كل وسائل الضغط على روسيا

كشف رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس كل الصيغ للضغط على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا بما فيها التخلي عن توريد الطاقة من روسيا.

وحول بحث مسائل وقف توريد الطاقة من روسيا، قال بوريل قبل بداية الجلسة الجديدة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو: "كما قلت ندرس كل الصيغ الممكنة"، وفقًا لما نقلته "إنترفاكس" الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، هجوم روسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بأنه "طيش".

ودعا ستولتنبرج روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا والانخراط في جهود دبلوماسية لتسوية الصراع.

وجاءت تصريحات الأمين العام مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، اليوم الجمعة.