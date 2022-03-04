«بلومبرج»: التضخم في تركيا بلغ 52% قبل ظهور تأثيرات ارتفاع أسعار النفط

قالت مؤسسة «بلومبرج» إنه من المرجح أن يكون معدل التضخم في تركيا وصل إلى أعلى مستوى له في عقدين خلال شهر فبراير.

وستظهر البيانات المتوقع صدورها ارتفاع تضخم أسعار المستهلك للشهر التاسع على التوالي، لتسجل نحو 52.5% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 48.7% سجلها التضخم في يناير، وذلك وفقًا لمتوسط تقديرات الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج على 22 اقتصاديًا.

ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 23.2%، أي أكثر من أربعة أضعاف النطاق المستهدف لديه، وذلك بعدما أدى خفض أسعار الفائدة في 2021 إلى إضعاف الليرة التركية. ومن الجدير بالذكر أن هذه التقديرات كانت مبنية على توقع استقرار أسعار النفط عند 80.4 دولارًا للبرميل، ولكن مع وصول أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات، وتجاوز سعر البرميل مستوى الـ 110 دولار، سترتفع فاتورة واردات تركيا من الطاقة.

سيكون لهذه الأنباء السيئة مردود سلبي على محاولة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التي ستقام العام المقبل، إذ قلصت أزمة غلاء المعيشة من شعبية أردوغان. وصرح الرئيس أردوغان - الأول من مارس الجاري - أنه "سيتم السيطرة" على معدل التضخم بحلول فصل الصيف.

تدهور النظرة المستقبلية قفز سعر خام برنت بعد الحرب في أوكرانيا فوق تقديرات البنك المركزي التركي

وتعهد أردوغان بأن يجعل تراجع الليرة هو تكلفة تحويل تركيا إلى قوة صناعية، الأمر الذي يٌظهر أنه لا يضع في حسبانه رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار. كما تعهد وزير المالية "بضمان استمرار توافر الإمدادات من المواد الغذائية والسلع الأساسية".

النقاط الرئيسية

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بصورة تراكمية على مدى أربع اجتماعات للسياسة النقدية بدءاً من شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي دفع سعر الفائدة الرئيسي إلى سالب 35% عند تعديله وفقًا للتضخم السنوي، مما أدى إلى تدهور العملة.

وعقب هدوء الأوضاع في تركيا لفترة وجيزة مع استقرار العملة نتيجة برامج الحكومة التي شجعت على الادخار بالليرة، تعرضت العملة مرة أخرى لضغوط بسبب تجنب المستثمرين الأصول عالية المخاطر نتيجة لسلسلة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وتأتي أكثر من نصف واردات تركيا من الغاز الطبيعي من روسيا، بينما يمثل السياح الروس مصدرًا رئيسيًا للدخل في تركيا.

تراجعت الليرة بنسبة 5.3% مقابل الدولار هذا العام، لتسجل بذلك ثالث أكبر انخفاض للعملات في الأسواق الناشئة الرئيسية بعد الروبل الروسي والزلوتي البولندي.

رأي محللي بلومبرج للاقتصاد

نتوقع أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا إلى 53% في فبراير، أي عشرة أضعاف النطاق المستهدف للبنك المركزي. ومن المرجح أن يتسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، والطاقة، والإيجار، والدواء في تسارع معدل التضخم في فبراير، كما أن قرار الحكومة بخفض الضرائب على الأغذية الأساسية سيعوض جزءًا فقط من هذا الارتفاع.

يمكن للحرب بين روسيا وأوكرانيا أن ترفع تكاليف المعيشة بشكل متزايد بعد شهر فبراير، مما سيتسبب في تجاوز معدل التضخم في نهاية العام للنطاق المستهدف لدى البنك المركزي.

- سيلفا باهار بازيكي، خبير اقتصادي لتركيا والسويد لدى بلومبرج للاقتصاد

معدلات العائد الحقيقي بالسالب العائد الحقيقي للسندات التركية يقل عن مستوى الصفر بكثير، مع استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة

رأي المحللين الاقتصاديين

أشارت جيزيم أوزتوك ألتينساش، كبيرة الاقتصاديين بجمعية الصناعة والأعمال في تركيا، أن الحرب في أوكرانيا تضيف ضغوطًا على تكلفة التمويل الخارجي والعملة في تركيا، مضيفًة "لقد توقعنا قبل حدوث أزمة أوكرانيا أن يصل التضخم في تركيا إلى 60% في مايو أو يونيو. الآن، ظهرت مخاطر تصاعدية تؤثر على توقعاتنا للتضخم".