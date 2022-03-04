محافظ أسيوط: تخصيص قطعة أرض لإنشاء جناح بمدرسة بقرية باقور

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء جناح بمدرسة الروضة الابتدائية بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج ضمن خطة المحافظة لإنشاء مدارس وأجنحة جديدة لتقليل كثافة الطلاب بالفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية ودعم المنظومة التعليمية وإتاحة بيئة جيدة للتعليم تساعد الطلاب على التفوق الدراسي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

حيث وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 763.50 مترًا ضمن القطع 37 و38 و39 بحوض أم سالم نمرة 10 زمام قرية باقور بمركز أبوتيج لإقامة جناح لمدرسة الروضة الابتدائية بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، على أن يتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر.

ويلغي التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى خلال تلك المدة وتعاد الأرض للمحافظة ويلغى القرار في حال تغيير الغرض المخصصة من أجله و تعود الأرض أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية المختصة وعلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج استيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة لمشروعات النفع العام والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية قم 43 لسنة 1979.

وأوضح اللواء عصام سعد، سعي المحافظة لتوفير الأراضي المطلوبة من خلال حصر الأراضي غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها وإقامة مشروعات عليها لصالح النفع العام وإدراجها في خطط التنمية، مؤكدًا أن المحافظة لا تألو جهدًا في سبيل إقامة المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطن الأسيوطي معلنًا دعمه الكامل لإقامة منشآت تعليمية تخدم أبنائنا الطلاب وتساهم في خدمة العملية التعليمية.