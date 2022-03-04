استهدفت 500 فتاة.. تنظيم 12 جلسة للتوعية بقرى «حياة كريمة» في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة جلسات وندوات التوعية داخل النجوع والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومديرية الأوقاف والكنيسة، بهدف رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية وتصحيح المفاهيم والعادات والتقاليد السلبية، بجانب تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة والأطفال.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم 12 جلسة داخل 8 قرى بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة استهدفت 500 سيدة.

وأشار إلى أننا نستهدف من البرامج التدريبية زيادة المخزون التوعوي والتعريفي للسيدات والفتيات والشباب بشأن التمكين الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال وكيفية إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مصدر رزق ثابت لأسرتها، بجانب تعريفهن بالمنظور الطبي والديني والاجتماعي لتنظيم الأسرة، والعنف الأسرى وأشكاله، وزواج القاصرات، والختان، والتربية الإيجابية للأبناء، والتباعد بين الولادات، والصحة الإنجابية للمرأة.