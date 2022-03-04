الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 3 سودانيين من موت محقق بحادث فى قنا

اسعاف
اسعاف

أنقذ القدر 3 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، اليوم الجمعة، من الموت المحقق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الكيلو 50 بمحافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «قفط- القصير» عند الكيلو 50.

أسفر الحادث عن إصابة: أحمد خميس أحمد، 26 عامًا، ومزمل عبدالله محمد، 34 عامًا، ومكاوي علي أحمد، 31 عامًا، من السودان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

مستشفي قنا وزير الداخلية انقلاب سيارة مستشفي قنا العام يوم الجمعة النيابة العامة مساعد وزير الداخلية غرفة العمليات

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