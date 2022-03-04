نجاة 3 سودانيين من موت محقق بحادث فى قنا

أنقذ القدر 3 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، اليوم الجمعة، من الموت المحقق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الكيلو 50 بمحافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «قفط- القصير» عند الكيلو 50.

أسفر الحادث عن إصابة: أحمد خميس أحمد، 26 عامًا، ومزمل عبدالله محمد، 34 عامًا، ومكاوي علي أحمد، 31 عامًا، من السودان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.