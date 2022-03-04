الذرة الأوكراني بـ6100 جنيه.. استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق

واصلت أسعار أعلاف المواشي والدواجن استقرارا فى الأسواق اليوم الجمعة، مع ارتفاع طفيف في بعض الأنواع وتبات في الأنواع الأخرى، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 7000 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى” 7000 جنيه بينما بلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“ 6800 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” 1130 جنيه.

وسجل سعر طن أعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 7500 جنيه، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 10900 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا محلى 44%-9800 جنيه، في حين سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى 10100 جنيه بينما سجل سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة” 14000 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات ”بذرة محلى” 13200 جنيه، بينما سجل صويا هاي فات 43% ”بذرة مستوردة” 13500 جنيه.

وسجل سعر طن أعلاف صويا هاي فات 43 % ”بذرة محلية" 11900 جنيه، فيما سجل سعر كسب عباد +36% “مستورد” 7000 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران ”محلى” 5550 جنيه، وسجل جيلوتين ”مستورد” 16000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين "محلى” 15500 جنيه وسجل سعر طن النخالة الخشنة 6000 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، بينما سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 700 جنيه.

وسجلت أسعار أعلاف طن دواجن بادي 23%-9500 جنيه، وسجل سعر طن نامى 21 % -9350 جنيه، وسجل سعر طن ناهي 19% : ”9300 جنيه، وسجل سعر طن أعلاف بادي نامي 8650 جنيه، وسجل سعر طن أعلاف بياض 18% : 8300 جنيه، بينما سجل سعر طن أعلاف بياض 17 % : 8200 جنيه، بينما سجل سعر طن أعلاف بياض 16% : 7250 جنيه.