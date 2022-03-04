وكيل تعليم مطروح يعتمد نتيجة مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية

اعتمد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتيجة مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة وأقيمت بإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية.

وفاز أسر فتح الله السيد فتح الله الطالب في مجمع أبو بكر الصديق الابتدائي التابع لإدارة مطروح التعليمية بالمركز الأول (بنين) بينما فازت جاسمين أحمد جاد كامل الطالبة في مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بالمركز الأول (بنات).

وقدم وكيل تعليم مطروح التهاني للطالبين الفائزين بالمركز الأول متمنيا لهما التوفيق والسداد لتحقيق التفوق العلمي والتميز الدراسي وتشريف تعليم مطروح خلال التقييم المركزي على مستوى الجمهورية.