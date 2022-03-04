الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يعتمد نتيجة مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

اعتمد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتيجة مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة وأقيمت بإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية.

وفاز أسر فتح الله السيد فتح الله الطالب في مجمع أبو بكر الصديق الابتدائي التابع لإدارة مطروح التعليمية بالمركز الأول (بنين) بينما فازت جاسمين أحمد جاد كامل الطالبة في مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بالمركز الأول (بنات).

وقدم وكيل تعليم مطروح التهاني للطالبين الفائزين بالمركز الأول متمنيا لهما التوفيق والسداد لتحقيق التفوق العلمي والتميز الدراسي وتشريف تعليم مطروح خلال التقييم المركزي على مستوى الجمهورية.

 

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