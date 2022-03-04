وزير النقل يتابع خطة الاستغلال الاستثماري للأراضي المملوكة للهيئات والشركات التابعة

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل وطرق «حياة كريمة» الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث وجه الوزير بالالتزام بقياسات الجودة العالية في تنفيذ المشروعات ونهوها في التوقيتات المحددة خاصة مع أهمية تلك المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، وبما يتواكب مع النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل في مصر وقطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد الوزير اجتماعا موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة الأنفاق بحضور رئيس شركة «إم أو تي» للاستثمار وقيادات وزارة النقل لمتابعة الخطة الشاملة للاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة الأراضي المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة والاستغلال الأمثل لكافة محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما تابع الوزير خطة تنفيذ مناطق انتظار بجانب كافة محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين وكذلك خطة الاستغلال الأمثل لعدد من المولات بمشروعات المترو والجر الكهربائي مثل مول هليوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق ومول العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح بما يساهم في تحقيق عوائد مادية لهذه المشروعات.

يذكر أن انعقاد هذه الاجتماعات بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال التدريجي للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار متابعة جاهزية مقر وزارة النقل لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم بشكل تدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة.