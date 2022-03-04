الصين تسجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصين تسجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أن بر الصين الرئيسي سجل 294 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، مقابل 214 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن 61 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 54 في اليوم السابق.



وسجلت الصين 150 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 143 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل البلاد وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الخميس 110258 إصابة مؤكدة.