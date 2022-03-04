الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أن بر الصين الرئيسي سجل 294 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، مقابل 214 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة إن 61 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 54 في اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 150 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 143 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636.


وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الخميس 110258 إصابة مؤكدة.

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