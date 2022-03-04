زيلينسكى: روسيا لجأت إلى «الرعب النووى» بقصفها محطة زابوريجيا

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة موسكو باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والأكبر في أوروبا.



وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية: "ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية. إنّها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية. هذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي".

وفي سياق متصل، قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه على القوات الروسية إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا النووية، مشددا على ضرورة السماح فورا لرجال الإطفاء بالدخول لمحطة زابوريجيا النووية.

وأكد أن انفجار محطة زابوريجيا إذا حصل سيكون أقوى بـ 10 مرات من تشرنوبيل.

كان وزير الطاقة الأوكراني قد كشف عن تعرض رجال الإطفاء بمحطة زابوريجيا لإطلاق نار من القوات الروسية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.

وقال وزير الطاقة الأوكرانية إصابة وحدة لتوليد الطاقة في محطة زابوريجيا النووية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.





كما قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية إن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وعلي الجانب الآخر ، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تراقب محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حيث يقول مسؤولون أوكرانيون إن حريقا اندلع بها مع هجوم القوات الروسية عليها "من جميع الاتجاهات".



وكان وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا قال في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة إن الجيش الروسي "يطلق النار من جميع الاتجاهات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".



وأضاف: "يجب على الروس وقف إطلاق النار فورا، والسماح لرجال الإطفاء بالوصول إليها، وإنشاء منطقة أمنية"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).