الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب والإمارات المتحدة يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

راشيد الطالبي العلمي
راشيد الطالبي العلمي

أجرى رئيس مجلس "النواب" المغربي راشيد الطالبي العلمي بالرباط، مباحثات مع صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.


وأوضح بيان لمجلس النواب المغربي أن الطالبي العلمي رحب بـ"غباش" والوفد المرافق له، معبرا له عن اعتزازه بالزيارة التي أكد أنها ستشكل رافدا جديدا لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بين البلدين.


وأكد رئيس مجلس النواب المغربي عمق الروابط التاريخية والثقافية بين المغرب والإمارات، والعلاقات الأخوية بين قائدي البلدين، مجددا التأكيد على مواقف الرباط الداعمة لدولة الإمارات ولجميع الخطوات التي اتخذتها من أجل الدفاع عن أراضيها وطمأنينة مواطنيها.


وأضاف البيان بأن الطالبي العلمي أشار خلال اللقاء إلى المكتسبات والتطورات التي يشهدها مجلس النواب المغربي؛ وتمكنه من تبوؤ مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والدولية.


وأكد أن البرلمانيين بالمغرب تربطهم علاقات جيدة مع نظرائهم بدولة الإمارات، وأنه مستعد لتبادل الخبرات والتجارب والانفتاح على قضايا وفضاءات جديدة لزيادة تقوية هذه الروابط البرلمانية.


من جهته، أكد غباش أن مشاركته في عمال المؤتمر 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وفعاليات منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ في أمريكا اللاتينية والكراييب، المنظمة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي يحتضنها مجلس المستشارين المغربى خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 مارس الجاري، من شأنها أن تعزز العلاقات البرلمانية متعددة الأطراف والثنائية بين البلدين الشقيقين.


وأشار رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق له إلى تجذر العلاقات بين البلدين وإلى أنها علاقات أخوية وإنسانية ممتدة في الزمان، مشددا على أن عمق هذه العلاقات يبرز من خلال تبادل الرؤى بشأن العديد من القضايا والمصالح المشتركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

الاتحاد تشريعي الوفد لقاء الإمارات البرلمان المغرب مجلس النواب

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