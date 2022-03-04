الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: مفاوضات فيينا مستمرة والصفقة لن تكون مبرمة قبل حل جميع القضايا العالقة

سعيد خطيب زاده
سعيد خطيب زاده

نفت الحكومة الإيرانية صحة التقارير حول انتهاء المفاوضات في فيينا بالتوصل إلى اتفاق حول إحياء الصفقة النووية، مؤكدة أن بعض النقاط الخلافية مع الولايات المتحدة لا تزال عالقة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عبر "تويتر": "مفاوضات فيينا لا تزال مستمرة. الأخبار السارة السابقة لأوانها لا تحل محل الاتفاق الجيد".

 

وأضاف خطيب زاده: "لا أحد يمكنه القول إن الصفقة مبرمة طالما لم يتم حل جميع القضايا العالقة. هناك حاجة إلى جهود إضافية. يركز الآن الجميع على الخطوات الحاسمة الأخيرة".

 

كما نفت وكالة "إرنا" الرسمية: "بينما سمعنا خلال الساعات الماضية تكهنات رجحت انتهاء مفاوضات فيينا، أكد مصدر مطلع على المفاوضات أن النقاط الخلافية مع واشنطن ما زالت باقية ومفتوحة للنقاش".

 

كما كرر المصدر، حسب الوكالة، المقولة المألوفة ان الاتفاق لن يتم حتى التفاهم على كل شيء".

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