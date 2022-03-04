الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: نواصل العمل لترتيب إجلاء مواطنينا من أوكرانيا

إجلاء مواطنين من
إجلاء مواطنين من أوكرانيا

دعت وزارة الخارجية التونسية مواطنيها الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا أو بولندا، الاتصال بالسفارة التونسية هناك لتسجيل بياناتهم لإتمام عملية الإجلاء المقبلة في أقرب وقت.


وأكدت الخارجية التونسية - في بيان- أن خلية الأزمة تواصل عملها على مدار الساعة، كما تتواصل مع المتطوعين التونسيين لمتابعة وضع الجالية في أوكرانيا لترتيب رحلات الإجلاء المقبلة بعد التأكد من العدد الإجمالي للتونسيين الذين عبروا الحدود الأوكرانية.

وعلى صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم، بقصر قرطاج، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشاد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء، بمستوى روابط الأخوة القائمة بين تونس والسعودية، وتدعّمت مؤخرًا بالجسر الجوي الذي خصصته المملكة لمساعدة بلادنا على مجابهة جائحة كوفيد- 19.

كما أكّد رئيس الدولة على ما يتوفّر لتونس والسعودية من آفاق واعدة ومتنوّعة لمزيد تعميق علاقات التعاون والشراكة الراسخة من أجل مواجهة التحديات المشتركة للبلدين والمنطقة وبناء مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

وأثنى رئيس الجمهورية، بالمناسبة على المستوى المتميّز للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وجدّد التأكيد على حرص تونس على مزيد تطوير هذا التعاون وتوسيعه ومواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق مع السعودية للتصدّي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ومعالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر.

من جانبه، نقل وزير الداخلية السعودي لرئيس الجمهورية التحيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده و عزمهما الثابت على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها من أجل تحقيق تطلعات شعبها.

وأشار إلى أن القيادة في المملكة واثقة في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها، وهي تعتبر أن أمن تونس واستقرارها من أمن واستقرار السعودية.

أوكرانيا وزارة عملة رومانيا ماني وزارة الخارجية الحدود تونس

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وائل لطفي

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