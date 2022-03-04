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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

كما تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصيعد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 12
وادي النطرون 19 11
طنطا 20 11
شبين الكوم 20 10
دمنهور 19 12
بلطيم 18 11
مطروح 18 10
السلوم 17 10
سيوة 20 08
بورسعيد 20 11
دمياط 19 11
الزقازيق 21 10
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 20 10
السويس 21 11
العريش 18 11
رفح 17 10
رأس سدر 23 11
نخل 19 08
نويبع 20 14
طابا 21 13
كاترين 17 07
الطور 20 11
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 14
الفيوم 22 07
بني سويف 21 07
المنيا 20 08
أسيوط 21 07
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 27 11
أسوان 28 11
إدفو 29 12
أبو سمبل 28 12
الوادي الجديد 24 11
الشلاتين 30 12
أبو رماد 28 13
حلايب 29 13
رأس حدربة 25 14

 

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