الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لجنة التحكيم تتفاعل.. 9 متسابقين يقدمون «الحلوة دي» على مسرح الدوم

الدوم
الدوم

قدم 9 متسابقين من فئة الغناء في مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم أغنية “الحلوة دي” في عرض جماعي للفريق المتسابق ببرنامج الدوم الذي يعرض حاليًا على قناة أون وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وصاحب المايسترو مصطفى الحلواني الفريق الغنائي الذي قدم الأغنية وأظهرت لجنة التحكيم تفاعلا كبيرا مع الأغنية والمتسابقين كما استمر الجمهور في التصفيه، ويتم تقديم أغنيات مجمعة خلال حلقات المفتاح الذهبي من أجل كسر حدة المنافسة بين المتسابقين.

وشهدت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

وأشاد الجمهور وتفاعل مع العرض الغنائي للمتسابقين بالأغنية المميزة كما أشادت لجنة التحكيم بهم وبالتجانس الكبير الذي قدمه المتسابقين في الأغنية الافتتاحية للحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم والمقرر أن يصعد منها متسابقين من فئة التمثيل ومتسابقين من مرحلة التمثيل ومتسابق من مرحلة التقديم التليفزيوني.

ومن المقرر أن تستمر حلقات «المفتاح الذهبى» حتى ١١ مارس المقبل، ليفتح التصويت للجمهور لاختيار من يحصل عليه ويكمل فى المسابقة وفي نهاية البرنامج يفوز متسابق في فئة الغناء وآخر في التمثيل وآخر في التقديم التليفزيوني ليشاركوا في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

فئة الغناء المفتاح الذهبي الدوم الحلوة دي قناة اون

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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