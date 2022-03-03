الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40 بطريق “سيوة - مطروح” وتم نقل المصابين إلى مستشفى سيوة المركزي.  

وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين وهم "أحمد سمير عبدالفتاح 31 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، عمر محمد محمد 24 سنة مصاب بكدمة بالظهر، محمد على عبد الله  37 سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم، خالد محمد حسن 26 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، إضافة إلى وفاة خالد صلاح على حسن 41 سنة جثمان هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى سيوة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم التحفظ علي الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.  

انقلاب سيارة 4 أشخاص مستشفي سيوة حادث انقلاب سيارة طريق سيوة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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