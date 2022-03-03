غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

رفضت إسرائيل طلبًا من أوكرانيا بمنع بث وسائل الإعلام الروسية في تل أبيب.

وقدم يفجن كورنيشوك سفير أوكرانيا لدى إسرائيل، ووزراء الاتصالات الأوروبيون، طلبًا إلى يوعاز هاندل وزير الاتصالات الإسرائيلي، لمنع بث وسائل الإعلام الروسية في تل أبيب.

وتضمن الطلب الأوكراني منع بث قنوات "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك" التي تديرها الحكومة الروسية، بينما رفضت إسرائيل هذا الطلب، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

في السياق ذاته، قال كورنيشوك إن القنوات الروسية تضر بمعنويات الشعب الأوكراني.

من جانبها، ردت إسرائيل بأن منع بث القنوات يجب أن يتم وفق أساس قانوني، واصفة تلك الخطوة بـ"حدث مأساوي، له عواقب بعيدة المدى".

وصوتت إسرائيل، أمس الأربعاء، في جلسة الأمم المتحدة، لصالح قرار يدين روسيا لشنها عملية عسكرية ضد أوكرانيا.