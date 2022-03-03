الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«عالم أزهرى» يوضح فضل الإكثار من الصلاة على النبى

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، على تساؤل ورد له من أحد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول: ما العمل الذي يقربني من النبي عليه السلام؟ أن العمل العظيم يعد من أعظم الأعمال التي توجب القرب من النبي  صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويكون القرب على قدر الإكثار من الصلاة والسلام عليه.

واستدل مرزوق، بما جاء في السنة النبوية، فعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة).

وأوضح أن معنى "أولى الناس بي يوم القيامة" أي أقربهم مني يوم القيامة وأولاهم بشفاعتي وأحقهم بالإفاضة من أنواع الخيرات ودفع المكروهات، ومعنى أكثرهم علي صلاة، أي في الدنيا لأن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدل على نصوع العقيدة وخلوص النية وصدق المحبة والمداومة على الطاعة والوفاء بحق الواسطة الكريمة.

هذا ومن كان حظه من هذه الخصال أوفر كان بالقرب والولاية أحق وأجدر، وقالوا: وهذه منقبة شريفة وفضيلة منيفة لأتباع الأثر وأتباع السنة فيالها من منة.

الصلاة على النبي الدكتور مختار مرزوق التفسير بالأزهر الأزهر جامعة الأزهر لجنة الفتوى بالازهر

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