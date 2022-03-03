إحباط تهريب نظارة ميدان وعدد من المناظير والأسلحة البيضاء بمطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب نظارة ميدان وعدد من المناظير والأسلحة البيضاء.

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب نظارة ميدان وعدد من المناظير والأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة الطائرة القطرية استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم، فتلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء .

وبالعرض على عمرو عبدالعزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قرر تكليف أحمد عبدالرشيد زيدان وبسمة عبدالحميد مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ثلاثة مناظير تركب علي سلاح وأربعة خناجر ونظارة ميدان معظمة، أفاد تقرير المقدم شريف الحسيني من ادارة الحماية المدنية بمطار القاهرة أن المناظير والخناجر محظور حيازتها وأن نظارة الميدان يلزمها تصريح من الأمن العام .

قرر أسامة محمد دياب مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 32لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .